Военный аналитик оценил потери вооружения ВСУ за время СВО Военный аналитик Михайлов: Украина потеряла вооружений на $150–200 млрд за время СВО

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов рассказал URA.RU, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за все время спецоперации безвозвратно потеряли техники и вооружений на $150–200 миллиардов. Эксперт подчеркнул, что большую часть уничтоженной техники составляло вооружение, которые осталось после развала СССР. По его словам, речь идет о примерно 400 танках, десятках боевых самолетов, тысячах бронемашин.

Учитывая вложения еще Советского Союза и его партнеров в создание и покупку тех вооружений, можно примерно такую сумму выделять. Я бы сказал, что это около 150–200 миллиардов долларов, в которые теоретически вошла стоимость всей утилизированной Вооруженными силами Украины за 13 месяцев военной техники, — сказал Михайлов.

Он при этом оценил западные поставки оружия Киеву в 70 миллиардов долларов. По его словам, эта сумма «постоянно расширяется».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что ВСУ несут большие потери в Артемовске из-за отсутствия возможности эвакуировать раненых. Мощеные дороги находятся под обстрелом российских войск, а из-за распутицы украинские войска не могут воспользоваться грунтовыми.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение властей страны продолжать оборону Артемовска тем, что в случае его взятия российскими войсками им откроется путь наступления на другие крупные города Донбасса. Город расположен на подконтрольной Киеву территории ДНР и является важным транспортным узлом для снабжения украинской армии.