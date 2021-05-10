Военный аналитик оценил идею выхода России из Договора по открытому небу

https://static.news.ru/photo/6a05eb10-b22c-11eb-b08e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После объявления администрации США о выходе из Договора по открытому небу (ДОН) для России этот документ полностью утратил своё значение. Такое мнение «Ридусу» высказал бывший начальник главного штаба РВСН РФ Виктор Есин.

Американцы вышли из договора, и нам нет смысла оставаться в нём. Условия, которые мы предлагали США для нашего выхода из договора, они отвергли, — сказал Виктор Есин.

Президент России Владимир Путин предложил 8 мая выйти из ДОН. Позднее, 11 мая, законопроект о денонсации глава государства внёс в Госдуму.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал, что все процедуры по выходу России из Договора по открытому небу должны быть завершены к концу мая. Он уточнил, что комитет Госдумы по международным делам будет предлагать Госдуме денонсировать ДОН в самые кратчайшие сроки, возможно, уже на следующей неделе. Глава комитета добавил, что на текущий день ситуация вокруг ДОН такова, что не приходится сомневаться в «безоговорочной поддержке» парламента по его денонсации.

Договор по открытому небу был подписан представителями 23 государств — членов ОБСЕ 24 марта 1992 года. РФ присоединилась к договору с 2001 года.

Целью документа является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Договор устанавливает режим открытого неба для обеспечения возможности его участникам совершать облёты территорий друг друга.

Решение обвинить Россию в нарушении Договора об открытом небе было принято в США ещё в июне 2017 года. В Совете Федерации сочли обвинения беспочвенными и пригрозили ответными мерами.