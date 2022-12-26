Военный аналитик назвал способ справиться с ВСУ в Донбассе Военный аналитик Прохватилов: ракеты «Сатана» помогут ВС РФ уничтожить ВСУ в Донбассе

Фото: Russian Defence Ministry / Keystone Press Agency / Global Look Press

Военный аналитик Владимир Прохватилов заявил URA.RU, что для уничтожения группировки ВСУ в Донбассе можно использовать ракеты «Сатана», предварительно заменив ядерные боеголовки на неядерные. По его словам, одна такая ракета гарантировано уничтожит мост через Днепр. Он признался при этом, что для этого придется убедить Запад в том, что запущенная ракета не несет ядерный заряд.

Удар одной такой ракеты, если ее запустить не в космос, а на средней дистанции, уничтожит гарантировано мост через Днепр. Небольшое количество ракет сразу отсекает всю левобережную Украину и обрекает на уничтожение всю донбасскую группировку противника, — сказал Прохватилов.

Аналитик отметил, что это оружие принесет ВС РФ мгновенную победу, но перед этим надо будет пригласить американских представителей и показать, что в конкретной шахте ядерных боеголовок нет.

Американский генерал в отставке Барри Маккеффри ранее заявил, что украинская армия несет огромные потери и находится в опасном положении. Он выразил свои сомнения в способности украинских военных добиться успехов на поле боя одними оборонными системами. Бывший военный отметил, что поставки ЗРК Patriot Украине «не изменят ситуацию на земле» из-за превосходства российской армии в авиации и артиллерии. Он выступил с предложением передать Киеву американские танки M1 Abrams, а также ракеты типа «земля — земля» ATACMS.