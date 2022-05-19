Военный аналитик назвал особенности новых танков Т-90 «Прорыв» Военный аналитик Матвийчук перечислил особенности новых танков Т-90 «Прорыв»

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал NEWS.ru об отличиях в конструкции новых танков Т-90 «Прорыв», эшелон с которыми был недавно отправлен на Украину. По его словам, Т-90 представляет собой танк последней модификации, спроектированный с учётом всех боевых действий, включая бои в Сирии.

У него изменена система предупреждения обнаружения цели, попадания в броню, установлена новая радиолокационная система, <...> и самое главное, заменили баллистический вычислитель и систему управления огнём. Также танки этой модификации в составе боевого звена могут независимо от оператора передавать друг другу предупреждения об угрозе атаки, — рассказал Матвийчук.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что российские танки «Прорыв» «удивили ВСУ своей бронёй» и хорошо себя проявляют в борьбе с западными противотанковыми системами. Также Т-90М можно использовать в городских боях вопреки обычной тактике. В то же время для максимальной эффективности в бою нужно больше таких танков, так как один, даже сверхзащищённый, может быть быстро уничтожен.

17 мая стало известно, что Уралвагонзавод отправил в российские войска эшелон новейших Т-90М. Как рассказал лидер молодёжной организации Уралвагонзавода Иван Кукарцев, перед отправкой внутрь танков поместили рисунки и письма детей танкостроителей, а также православные иконы.