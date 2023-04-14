Военные священники проведут пасхальные службы в воинских частях Инок Бурков заявил, что военные священники проведут пасхальные службы в воинских частях

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Военные священники проведут пасхальную службу в военных частях, передает РИА Новости со ссылкой на инока Киприана Буркова, насельника Высоко-Петровского монастыря. А в церквях ДНР пасхальная служба состоится в обычное время.

— Местное духовенство будет проводить службы как обычно, начиная с полуночи. Наши военные священники также проведут ночную службу в двух храмах. Где это возможно, наши священники будут проводить службу среди военных, — сказал инок Киприан Бурков.

Священники освятили пасхальные куличи и передали их военнослужащим на передовую. Бурков отметил, что в связи с боевыми действиями их возможности ограничены, поэтому священники будут развозить куличи по воинским частям и проводить молебны там, где это возможно. Боевая обстановка не позволяет в полной мере принести пасхальную радость нашим ребятам, защищающим наше отечество, подчеркнул монах.

Ранее врач-эндокринолог Елизавета Кардапольцева рассказала, что пасхальное угощение может оказаться неполезным для здоровья. Она пояснила, что яйца вредны людям с любыми заболеваниями печени, семейной гиперхолестеринемией и аллергией на яичный белок. От куличей стоит воздержаться людям, страдающим ожирением, сахарным диабетом и пищевой аллергией на компоненты праздничной выпечки, указала врач.