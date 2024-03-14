Наемники из Польши массово гибнут в зоне СВО: новости СВО на вечер 14 марта

Фото: МО Украины

Вооруженные силы России ударами авиации и артиллерии ликвидировали до 195 бойцов ВСУ в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области, которые пытались прорваться на территорию страны, сообщает Минобороны РФ. В ходе боестолкновений была уничтожена военная техника противника, в том числе пять танков и три самоходные реактивные установки. ДРГ пытались проникнуть в Россию с территории Курской области, сообщал губернатор Роман Старовойт. Их попытки закончились неудачей.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео, на котором российская армия ликвидирует технику Вооруженных сил Украины на границе. Судя по представленным кадрам, ВСУ лишились американских БМП М113 и голландских БТР YRP-765.

Главные новости о том, что произошло в зоне конфликта утром и днем 14 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Житель Белгорода погиб от кассетного снаряда ВСУ

Telegram-канал SHOT сообщил, что на въезде в Белгород погиб мирный житель в автомобиле. По сведениям канала, по машине ударил кассетный боеприпас, запущенный ВСУ из реактивной системы залпового огня. По его данным, водитель не смог выбраться из машины.

Военный корреспондент Евгений Поддубный убежден, что ВСУ усилили обстрелы Белгорода в надежде сорвать выборный процесс в этом регионе. Он считает, что противник пошел на такой шаг после того, как не смог устроить провокации военными средствами. При этом военкор отметил, что российские силы отражают атаки.

Фото: t.me/vvgladkov

На Украине погибли почти 6 тысяч иностранных наемников

Российские силы за время специальной военной операции ликвидировали 5962 иностранных наемника, сообщает Министерство обороны РФ. Как отметили военные, наибольшее число уничтоженных «солдат удачи» являлись гражданами Польши — 1497 человек из прибывших 2960. По данным военного ведомства, в ряды ВСУ вступили 13 387 иностранных граждан.

Второе место в этом списке занимают граждане Грузии: ликвидирован 561 наемник из 1042. Среди 1113 американских наемников уничтожен 491. Кроме того, ликвидированы 422 из 1005 канадских наемников, 360 из 822 — из Великобритании.

Жители Белгорода получили ранения после атак ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб, трое пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Средства ПВО сбили над Белгородом и Белгородским районом 10 воздушных целей. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, уточнил глава региона.

ВСУ повторно атаковали Грайворонский городской округ в Белгородской области, пострадали четыре человека, рассказал позднее Гладков. Ранения получили три женщины и мужчина. Им всем оказывается медицинская помощь.

Он уточнил, что после прямого попадания снаряда полностью разрушен жилой дом. Повреждения также получил еще один частный дом, в нем выбиты окна, посечены фасад и забор.

Фото: t.me/vvgladkov

ВСУ поставили мир на грань ядерной катастрофы

Эксперты Международного агентства по атомной энергии заявили об услышанном взрыве недалеко от Запорожской АЭС. После него последовала стрельба близ объекта или на нем. Эксперты подчеркнули, что вызвались осмотреть район, однако им отказали, пояснив, что на месте нет никаких повреждений, кроме того, «район находится вне контроля станции».

Директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство в пяти метрах от баков с дизельным топливом на территории атомной станции. Представители АЭС уточнили, что если бы взрывчатка попала в топливохранилище, то последствия были бы печальными. В Сети появились кадры последствий атаки ВСУ.

Федеральное медико-биологическое агентство России позднее сообщило, что радиационный фон на Запорожской АЭС после атаки Вооруженных сил Украины не превышен.

Столтенберг заявил о превосходстве России над ВСУ в снарядах

Вооруженные силы России сохраняют превосходство над ВСУ по числу имеющихся снарядов на протяжении последних «недель и месяцев», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, в связи с этим западным странам необходимо поставить Киеву больше боеприпасов.

Генсек Альянса отметил, что страны военного блока предоставили Киеву 99% всей военной помощи, но Украине нужно еще больше снарядов, поскольку они заканчиваются. Столтенберг подчеркнул, что новые поставки нужны прямо сейчас.

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