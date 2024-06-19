Военнослужащий ВС РФ рассказал о наступлении под Торецком Военнослужащий ВС РФ «Дикий»: Россия выдавливает ВСУ под Торецком

Действия армии России под Торецком в ДНР пока нельзя назвать масштабным наступлением, рассказал NEWS.ru военнослужащий ВС РФ с позывным «Дикий». По его словам, сейчас войска постепенно освобождают российскую территорию.

Ну какое это масштабное наступление? Я бы назвал это планомерным выдавливанием противника и аккуратным освобождением наших территорий, — заявил «Дикий».

Он добавил, что бои на Харьковском направлении дают свои плоды: ВСУ стянули туда силы с Запорожского и Херсонского участков.

Наша армия накопила силы, вооружение, боеприпасы и может себе позволить усилить натиск. Противник силен и очень опасен, а мы еще сильнее. Работа на фронте проходит очень тяжелая, и результат этой работы мы видим в локальных успехах под Донецком, — сказал военный.

Ранее украинское издание «Страна» со ссылкой на данные местного аналитического ресурса Deep State сообщило, что Вооруженные силы России нарастили «ударный кулак» на участке от Райгородки до Нововодяного в Луганской Народной Республике. Согласно публикации, войска активно готовятся к мощному наступлению в сторону Боровой Харьковской области. В Минобороны РФ эту информацию пока никак не комментировали.