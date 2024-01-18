«Ъ»: военного строителя Беккер будут судить за трудоустройство любовника

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Издание «Коммерсант» сообщает, что суд Москвы рассмотрит уголовное дело о коррупции в отношении экс-руководителя военно-строительного управления № 415 Анастасии Беккер, которая обвиняется в получении взяток в виде трудоустройства своего возлюбленного на должность заместителя директора ООО ПКП «Импульс». За эту услугу, по информации «Ъ», компания должна была получить выгодные военные заказы. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

По версии следствия, которую приводит издание, летом 2019 года ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4», филиалом которого является управление, где Беккер занимала должность замначальника, заключило пять контрактов с Минобороны на общую сумму 1,2 млрд рублей. Соисполнителем заказов, как пишет «Коммерсант», Беккер предложила стать ООО ПКП «Импульс», при этом она попросила взять к ним на работу с окладом 250–350 тысяч рублей ее сожителя Евгения Рябова. По версии следствия, приводимой «Ъ», предприниматели согласились назначить Рябова заместителем генерального директора с окладом 350 тысяч рублей.

Как стало известно изданию, всего по март 2020 года Рябов получил в виде зарплаты более 2 млн рублей. При этом «Ъ» сообщает, что Беккер после возбуждения уголовного дела скрылась в Абхазии, также исчез ее сожитель. По данным «Коммерсанта», их объявили в федеральный, а затем в международный розыск. Издание сообщает, что Беккер была задержана местной полицией при попытке покинуть Абхазию в июне 2023 года, позже ее передали российским службам. Рябова, по данным «Ъ», найти пока не удалось.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что бывший командир 4-й дивизии ПВО имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Б. П. Кирпикова Дмитрий Беляцкий был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и оштрафован на 2,6 млн рублей, избежав тюремного наказания. «Ъ» отмечает, что военный также сохранил звание, это позволяет ему вернуться в вооруженные силы. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.