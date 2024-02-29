Перебежчику из Башкирии грозит пожизненный срок за участие в боях за ВСУ «Ъ»: военного из РФ Богданова после обмена обвинили в боях на стороне Украины

Фото: МО Украины

Газета «Коммерсант» сообщает, что российского военного Радика Богданова после обмена пленными обвинили в боях на стороне украинских войск, из-за чего мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. По ее данным, в настоящий момент 52-летний военнослужащий задержан, следствие намерено ходатайствовать о его аресте. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ему инкриминируется участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации, — пишет газета.

По данным издания, в июне прошлого года россиянин в районе села Водяного в ДНР сдался в плен военным ВСУ. После этого, по информации газеты, он прошел военную подготовку и стал служить в украинском добровольческом батальоне «Скала», который был создан для ведения боевых действий в ДНР и Запорожской области. 3 января мужчина вернулся на родину во время обмена военнопленными.

Газета уточняет, что уголовное дело против Богданова может быть переквалифицировано на статью о добровольной сдаче в плен или на статью о госизмене, по которой ему грозит пожизненный срок.

Ранее власти Испании сообщили, что к смерти бывшего российского военного летчика перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет на Украину, могут быть причастны два человека. Как сообщало издание El Pais, его ликвидация расследуется спецслужбами «в условиях строгой секретности». Источник РИА Новости заявил, что возможные исполнители убийства «не оставили никаких следов и не попали ни под какие камеры».