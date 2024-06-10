«Военное дело» раскрыло, где ВС России готовят новое наступление «Военное дело»: ВС России готовят наступление в Сумской области

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военное дело» сообщает, что ВС РФ готовят наступление в Сумской области. По данным канала, российская армия также планирует расширить зону контроля на Харьковском направлении. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

«ВД» пишет, что такие действия вынудят командование Вооруженных сил Украины совершить определенные маневры. В частности, указывают авторы публикации, ВСУ придется освободить больше резервов с Донецкого направления и перебросить их на север.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее предположил, что сообщение о переброске элитного спецназа «Ахмат» на Харьковское направление говорит о сложном положении в этом районе. Он не исключает, что сражение будет не решающим, но переломным. После этого, допустил эксперт, ВС РФ продолжат наступление.

Глава ДНР Денис Пушилин вв свою очередь заявил, что ВСУ вынуждены растягивать боевые резервы, после того как российские силы начали наступление на Харьковском направлении. По его словам, растягивание линии фронта внесло определенные коррективы в действия украинской армии. Однако говорить, что ВС России стало намного легче продвигаться, «было бы забеганием вперед», уточнил он.