Военно-транспортная авиация России прекратит эксплуатацию Ан-22

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 2024 года Военно-транспортная авиация ВКС России прекращает эксплуатацию самых больших в мире турбовинтовых самолетов Ан-22 «Антей», заявил командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов в эфире телеканала «Соловьев Live». По его словам, общее количество выпущенных самолетов Ан-22 составляет 67 экземпляров, из них часть осталась на Украине. В парке ВТА было около 60 таких самолетов.

До этого были легендарные «Антеи», которых в этом году, к сожалению, мы прекращаем эксплуатацию, — сказал Бенедиктов.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России в зоне проведения спецоперации сбили украинский штурмовик Су-25. Самолет был перехвачен в зоне ответственности группировки войск «Днепр». В Минобороны рассказали, что бойцы российской армии нанесли поражение 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригадам ВСУ на Запорожском направлении.

Также российские силы отбросили подразделения ВСУ к северным окраинам населенного пункта Старомайорское в ДНР, сообщал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, это вынудило противника начать перебрасывать туда подразделения и технику из Макаровки. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.