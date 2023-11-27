Военная прокуратура заподозрила «Безопасный город» в махинациях с бюджетом Военная прокуратура выявила признаки мошенничества в системе «Безопасный город»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Главная военная прокуратура обнаружила признаки мошенничества при расходовании бюджетных средств, выделенных на научно-исследовательские работы для системы «Безопасный город», головным исполнителем которых является Национальный центр информатизации (НЦИ) Ростеха, сообщает РБК. Речь идет о проектах 2020 года, заказанных МЧС. Сотрудники НЦИ создавали научно-технические и правовые стандарты для системы, включая регулирующий проект федерального закона.

В прокуратуре выявили признаки мошенничества в особо крупном размере. Объем возможного ущерба оценивается в 620 миллионов рублей. По данным источника издания, это практически вся сумма, которая была выделена на этот проект. Теперь в Следственном комитете должны принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

До этого Савеловский районный суд в Москве приговорил 44-летнего экс-помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова к 12 годам лишения свободы по делу о взяточничестве. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Также его обязали выплатить штраф в двукратном размере от суммы взятки — 18,8 млн рублей. Потерпевшим в деле стал его друг и бизнесмен Сергей Лопунов, который выплатил Натарову в качестве взятки за покровительство в бизнесе более 9 млн рублей.