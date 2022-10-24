«Военная хроника»: штурмовики Су-25 ВКС РФ уничтожили две роты спецназа ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штурмовик Су-25

Российские военнослужащие уничтожили две роты спецназа Вооруженных сил Украины, когда те пытались провести разведку боем под Херсоном с использованием невоенной техники, сообщил Telegram-канал «Военная хроника». Согласно его сведениям, отряды ВСУ были обнаружены беспилотником «Орлан-30», а удар по скоплению техники нанесли штурмовики Су-25 ВКС РФ.

Отмечается, что в ходе боя были ликвидированы более 80 украинских военных. Кроме того, по данным источника, было уничтожено до десяти единиц техники, в том числе гражданские машины и бронеавтомобили Husky TSV.

Утром 24 октября две роты 3-го и 8-го отдельных полков Сил специальных операций (ССО) Украины попытались провести разведку боем у позиций ВС РФ в Борозенском и Пятихатках (150 км к северо-востоку от Херсона). <...> Общее количество погибших с украинской стороны в ходе вылазки в укрепрайон ВС РФ превышает 80 человек, — утверждается в канале.

24 октября Вооруженные силы России отбили все атаки ВСУ на Купянском направлении, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, украинские военные пытались атаковать населенные пункты Першотравневое, Орлянку и Берестовое в Харьковской области, однако ответным огнем они были отброшены на исходные позиции. В итоге убиты более 25 бойцов ВСУ.

Накануне замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ продолжают попытки прорвать оборону в регионе, но всех их атаки отражаются. При этом, по его словам, украинские войска несут значительные потери.