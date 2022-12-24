«Военкоры русской весны»: бойцы армии России теснят ВСУ под Артемовском

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщает, что российские войска выбивают Вооруженные силы Украины из укрепрайонов под Артемовском в Донецкой Народной Республике. По информации ресурса, поражение ВСУ наносится всеми имеющимися средствами. Минобороны РФ эту информацию не подтверждало.

Наши войска выбивают противника из укрепрайонов под Артемовском. Поражение ведется всеми имеющимися средствами, — говорится в сообщении.

Накануне командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Украина готовится к сдаче Артемовска. По его словам, сейчас в городе напряженные бои, однако Киев осознает неизбежность его потери и уже сдает некоторые населенные пункты.

Минобороны ранее показало кадры ударов по укрепленным районам ВСУ из САУ «Малка». Кроме того, удар был нанесен по украинским артиллерийским установкам. В министерстве добавили, что не так давно расчеты орудия группировки «Отважные» пополнили военнослужащие добровольцы и мобилизованные россияне. Они, сказали, что выполняют свои боевые задачи успешно.