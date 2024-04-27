Военкоры показали опасную мину ВСУ, похожую на кассетный снаряд «Секретариат двух майоров»: ВСУ используют похожую на кассетный снаряд мину

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Telegram-канал «Секретариат двух майоров» показал снимок опасной мины, которую Вооруженные силы Украины используют на Херсонском и Запорожском направлениях. Военкоры обратили внимание, что она похожа на неразорвавшийся кассетный боеприпас, но внутри можно увидеть металлический язычок со взрывателем, как у гранаты. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Нет, это не неразрыв от кассеты, это наподобие лепестка получается. Где лента, там, приблизив, можно увидеть металлический язычок, внутри него взрыватель. Когда используешь силу, то есть наступаешь на этот край, взрыватель задействует цепную реакцию. То же самое, как в гранате. Внутри пороховые газы взрываются, и она так же разлетается на мелкие куски, — говорится в сообщении.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что в лесу подмосковного города Пушкино обнаружили военную радиостанцию, предварительно, советских времен. По данным канала, она могла служить маячком для украинских беспилотников — такое мнение высказывают радиолюбители. Минобороны России эту информацию не комментировало.

21 апреля российское военное ведомство сообщило об уничтожении над Тульской и Московской областями двух украинских малоразмерных воздушных шаров (МВШ). Их атаку пресекли средства противовоздушной обороны.