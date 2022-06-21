Военкору Первого канала позвонили из Чечни после рассказа об обмене Тайры Военкор Куксенкова сообщила о звонке руководства Чечни после её рассказа об обмене Тайры

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Военный корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова рассказала о том, что ей позвонил министр информации Чечни Ахмед Дудаев. Это произошло после ее сообщения о том, что украинку Юлию Паевскую, известную под псевдонимом Тайра, обменяли на сына заместителя постпреда Чечни в Крыму Мурада Саидова Адама Гриценк. По словам Куксенковой, минист обвинил её в провокациях и подрыве авторитета республики. Свой рассказ военкор опубликовала в личном Telegram-канале.

Мне позвонил (уж не знаю где телефон добыл) министр информации Чечни Ахмед Дудаев и озвучил свою позицию по сложившейся ситуации с Тайрой — с полной ответственностью заявил, что ни Иса Хачукаев, ни Мурад Саидов никакого отношения к тому, что Тайра оказалась на Украине не имеют, — написала Куксенкова.

Она также добавила, что Дудаев обвинил её в провокациях и подрыве авторитета всей Чечни. В ответ на это корреспондент заявила, что ей «не нужно рассказывать, как чеченцы отчаянно воюют и проливают свою кровь в СВО».

Я не дома на диване войну смотрела. Эта история не про национальность, а про коррупцию, — подчеркнула Куксенкова.

При этом она отметила компетентность собственных источников, с которыми работает уже два десятка лет и которые продолжают увтерждать, что вопросом Адама Гриценко занимался заместитель начальника Главного управления разведки Украины полковник Дмитрий Усов. По словам Куксенковой, именно он выпустил Гриценко из-под стражи в Запорожье, когда Тайру переправили на Украину.

В субботу в Telegram-канале военного корреспондента Первого канала Ирины Куксенковой появилась информация о том, что украинский парамедик Юлия Паевская, обвиняемая в военных преступлениях, в результате действий властей ДНР была отпущена. По её данным, украинские власти также получили 25 млн рублей, чтобы освободить сына представителя Чечни Кадырова Мурада Саидова Адама.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг обмен Паевской на сына представителя Чечни в Крыму и Севастополе Мурада Саидова — Адама Гриценко. Кадыров отметил, что Гриценко на данный момент находится в плену, а также является гражданином Украины.

Юлия Паевская была взята в плен в Мариупле в середине марта. 17 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Тайру удалось освободить из плена.