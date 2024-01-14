Военкора возмутило «предательство братушек» из Болгарии Военкор Коц возмутился решением Болгарии переписать учебники по истории

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Власти Болгарии решили переписать учебники, чтобы исключить из них положительную роль России в ее истории, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Этот шаг он назвал предательством прошлого со стороны «братушек», которым Россия не раз помогала.

«Братушки» в очередной раз предали собственное прошлое. <...> Болгария, которую мы когда-то спасли от турок, воевала на стороне наших врагов в обе мировые войны. Советский Союз ее откровенно пожалел. <...> Мы это все, конечно, запомним. И когда с Балкан вновь раздадутся крики о помощи, сначала посмотрим, кто зовет. Сербам поможем. А «братушки» пусть сами разбираются, — написал Коц.

Он добавил, что с 2022 года Болгария передала Украине больше снарядов советского образца, чем любая другая западная страна. Кроме того, София поддерживает антироссийские санкции, а в республике регулярно оскверняют памятники советским воинам, резюмировал военкор.

Ранее заместитель председателя Мурманской областной думы Евгений Никора выразил возмущение предложением болгарских депутатов перенести памятник советским воинам-освободителям «Алеша» из города Пловдив, где он был установлен в 1957 году, в Музей социалистического искусства, расположенный в столице страны Софии. Музей при этом отказывается принять монумент, утверждая, что не располагает достаточным пространством для такой крупной скульптуры.

В России тем временем тоже обновили учебники истории. Помощник президента и один из авторов учебника Владимир Мединский назвал новый вариант взвешенным и объективным. При этом материал пришлось править после жалоб ряда кавказских республик на отрывок о репрессированных народах.