Военкора Семена Пегова задержали в Москве WarGonzo: военкора Семена Пегова задержали в Москве, его сочли пьяным

Фото: Социальные сети

Основатель Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов был задержан в Москве. Об этом в нчь на 3 сентября сообщили непосредственно на канале. Согласно приведенным данным, это произошло при попытке пегова заселиться в гостиницу. Администрация сочла его пьяым и вызвала полицию.

Пегова задержала полиция в Москве... Семен Пегов пытался заселиться в гостиницу. Его сочли пьяным и написали заявление. Якобы он угрожал администратору. Не более, — говорится в сообщении WarGonzo.

Позже там появилось сообщение, что конфликт был улажен. После объяснительной записки Пегова пообещали отпустить.

Ресурс WarGonzo занимается освещением происходящего на Украине в рамках российской спецоперации. Украинские СМИ неоднократно критиковали авторов канала за пророссийскую позицию и публикацию недостоверной информации.

В марте 2022 года одноименный YouTube-канал был заблокирован, а позже ужален по причине нарушения правил сообщества.