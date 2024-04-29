Военкор заявил об «удивительно лицемерном» заявлении Блинкена Военкор Коц назвал заявление Блинкена о характере НАТО удивительно лицемерным

Фото: IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен сделал удивительно лицемерное заявление в Эр-Рияде, отметил военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале «Специально для RT». Речь идет о высказывании американского чиновника об оборонительном характере НАТО. По его словам, Альянс не задумывался как способ для беспокойства России.

Удивительно лицемерное заявление сделал госсекретарь США в Эр-Рияде <...> Интересно, а расширение на восток тогда с чем было связано? С иранской или северокорейской угрозой? — возмутился Коц.

В Саудовской Аравии Блинкен также заявил, что Соединенные Штаты надеются, что Россия согласится вести переговоры по украинскому конфликту «в соответствии с международным правом». По его словам, завершение спецоперации в основном зависит от президента РФ Владимира Путина.

Американский госсекретарь добавил, что надеется на готовность Москвы к «искренним переговорам». Они должны быть основаны на Уставе ООН. Блинкен отметил, что в первую очередь имеет в виду вопросы независимости. Также особенно важны для США положения о территориальной целостности и суверенитета, добавил чиновник.