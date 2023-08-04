Военкор заявил о психологическом переломе в рядах ВС России Военкор Коц заявил, что российские военные перестали опасаться техники НАТО

Фото: МО РФ

В рядах российских бойцов произошел психологический перелом, и они больше не боятся западной техники, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» военный корреспондент Александр Коц. По его словам, это позволило им отражать атаки ВСУ и уничтожать технику НАТО на всех направлениях.

Расчет [Киева] был, конечно, на тот вариант, что дрогнет наша оборона, побегут наши соединения, находящиеся на переднем крае, но этого не произошло. Произошел, в том числе, наверное, и какой-то психологический перелом в наших подразделениях, когда мы поняли, что не так страшен враг, как его малюют, не так страшна западная техника, как на нее надеялись украинцы, постепенно наращивается потенциал наш ударный, — сообщил Коц.

Ранее «Военкоры Русской Весны» опубликовали видео с Запорожского направления, где российский 229-й артиллерийский полк атаковал украинские подразделения. На распространенных кадрах ВС РФ сжигают позиции противника. Тяжелая РСЗО работает в ночи, все результаты фиксируются на утро операторами беспилотников.

Также было опубликовано видео с Авдеевского направления, где танкисты 1-й Славянской бригады разгромили огневые точки и подразделения Вооруженных сил Украины. Удары наносились из танков Т-80. Обнаружили позиции противника подразделения воздушной разведки.

Как добавил офицер с позывным Белый, обстановка на данном участке фронта остается стабильно напряженной. По его словам, противник пытается работать по позициям ВС РФ с применением артиллерии. Однако огневые точки ВСУ выявляются до нанесения удара, уточнил военнослужащий.