Военкор заявил о пожизненном «приговоре» Запада Украине Военкор Коц: Украина будет пожизненно расплачиваться за оружие Запада

Фото: МО США

Украина будет пожизненно должна Западу, если не прекратит брать у него вооружение, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он напомнил, что СССР в лице России смог расплатиться с США за ленд-лиз только в 2006 году.

Украина же останется должна Западу пожизненно. <...> Есть старая военная пословица, которую приписывают [премьеру Британии] Уинстону Черчиллю: «Если вы хотите разорить небольшую страну, подарите ей крейсер». В случае Украины роль крейсера успешно играет дорогая и капризная западная техника, — отметил военкор.

Коц уточнил, что подобное вооружение не починить при помощи лома или «такой-то матери», оно требует специального обслуживания. Помимо этих проблем, за саму поставку украинцам тоже придется заплатить, резюмировал журналист.

Ранее военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов предположил, что новыми поставщиками оружия для ВСУ могут стать арабские страны. Он подчеркнул, что в новых источниках поставок в первую очередь заинтересованы США: из-за риска начала военного конфликта на Тайване Вашингтон стремится сохранить как можно больше боеприпасов.

Он также предположил, что отправлять оружие на Украину может Турция. У республики, по словам Кнутова, достаточно производственных мощностей, чтобы организовать серьезные поставки снарядов и вооружения.