Военкор заявил, что ВС России перерезали «дорогу жизни» ВСУ в зоне СВО Военкор Котенок: ВС России перерезали «дорогу жизни» ВСУ в Белогоровке

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщает, что российские военнослужащие продвигаются в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике. По его данным, войскам армии России удалось перерезать «дорогу жизни» украинских военных. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Журналист отмечает, что ВС России в этой области активно задействуют FPV-дроны, что бьет по морали украинских войск, а также ведет к потерям в рядах ВСУ. Котенок не исключил, что в скором времени украинские военные будут вынуждены отойти к позициям, расположенным на западе от этого населенного пункта.

Ранее военный эксперт и офицер запаса Александр Матюшин рассказал, что российские военные ведут активные наступательные действия на Донецком и Артемовском направлениях. По его словам, на Донецком направлении идет продвижение к Георгиевке, несмотря на то что противник использует против штурмовых групп большое количество дронов-камикадзе. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Минобороны России 14 марта сообщило, что Вооруженные силы ударами авиации и артиллерии ликвидировали до 195 бойцов ВСУ в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области, которые пытались прорваться на территорию страны. В ходе боестолкновений была также уничтожена военная техника противника.