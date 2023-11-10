Военкор заявил, что Киев продолжает контролировать боевой потенциал Военкор Поддубный: Украина продолжает контролировать боевой потенциал

Фото: МО РФ

ВСУ продолжают контролировать боевой потенциал, несмотря на успехи российской армии в ходе СВО, написал военкор Евгений Поддубный в Telegram. По его мнению, чтобы говорить о слабости противника, надо четко зафиксировать нехватку боеприпасов и потерю боевой устойчивости.

Чтобы говорить о слабости нашего противника, нужно увидеть серьезный снарядный голод в зоне боевых действий, нужно зафиксировать потерю боевой устойчивости подразделений, которые находятся в обороне. Пока, несмотря на наши успехи и сложности у противника, киевский режим продолжает контролировать боевой потенциал, — написал он.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отметил, что чем раньше на Украине поймут бесперспективность продолжения военных действий, тем скорее возникнут предпосылки для урегулирования конфликта. По его словам, Киеву пора понять, что победу на поле боя над Россией одержать не удастся.

Ранее Песков в кулуарах выставки-форума «Россия» заявил, что Украина пыталась убедить Запад в своей способности одержать верх над РФ на поле боя. По его словам, теперь Москва доказала всему миру, что это невозможно.

До этого бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Вашингтон будет вынужден нарастить военные расходы, если Россия добьется своих целей в рамках спецоперации на Украине. По его словам, американский оборонный бюджет вполне может удвоиться, так как с победой РФ возрастет вероятность войны великих держав.