Военкор Ярем: поселок Соль под Артемовском взят силами ЧВК «Вагнер»

Фото: Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com

Военный корреспондент Ярем в своем Telegram-канале сообщил, что подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» осуществили взятие станции Соль под Артемовском и прилегающего к ней поселка. По словам журналиста, Соль является важным транспортным узлом, контроль над которым ликвидирует возможность прямого сообщения между двумя крупными узлами обороны ВСУ — Бахмутом и Северском.

Это важный транспортный узел, контроль над которым ликвидирует возможность прямого сообщения между Бахмутом и Северском — двумя крупными узлами обороны Вооруженных сил Украины, — написал военный корреспондент.

По его мнению, взятие Соли положительно скажется на наступление на северные окраины Артемовска. Он добавил, что ЧВК «Вагнер» ведет тяжелые бои за населенный пункт Клещеевка при поддержке собственных авиации и артиллерии.

Ранее член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что Киев отвел часть войск с Запорожского участка фронта в районы Соледара и Артемовска. Он добавил, что на этом участке линии соприкосновения остались некоторые части элитных подразделений ВСУ, иностранного легиона, нацгвардии и теробороны.