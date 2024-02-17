Военкор высмеял Зеленского после слов о сдаче главного укрепрайона ВСУ Военкор Котенок высмеял слова Зеленского об оставлении Авдеевки ради бойцов

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украина сдала главный укрепрайон на Донецком направлении, который неоднократно назывался неприступным, написал в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. Президент Украины Владимир Зеленский тем временем заявил, что «так будет даже лучше», отметил военкор. По его словам, теперь ему придется убеждать в этом население.

Зеленский также подтвердил сдачу Авдеевки, «чтобы сберечь жизни солдат». Заявляет, что ВСУ выполнили главную задачу — «истощили российские силы». В общем, хохлу теперь постараются объяснить, что «так будет даже лучше». Подумаешь, всего лишь сдали главный укрепрайон на Донецком направлении, в который за 10 лет были влиты миллионы тонн бетона и который укропропаганда сотни раз объявляла неприступным, — написал Котенок.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что на территории коксохимического завода в Авдеевке осталось порядка двух тысяч военнослужащих ВСУ. По его словам, для украинских военных, сосредоточенных на этом участке, остается всего два выхода: плен или смерть. В ближайшее время, уверен эксперт, бои будут продолжаться.