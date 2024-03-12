Военкор увидел «чудо» в разрушенной Авдеевке Военкор Коц нашел уцелевшую церковь Московской патриархии в Авдеевке

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале сообщил, что прибыл в Авдеевку после ухода из нее Вооруженных сил Украины. Журналист отметил повсеместную разруху, среди которой устояла церковь Московской патриархии. Товарищ Коца, который его сопровождал, сказал, что после этого трудно не верить в чудеса.

Мы по разрушенной в пыль улице многоэтажного 9-го квартала Авдеевки выезжаем к храму Марии Магдалины, который расплескивает на солнце свою белизну по истерзанному вокруг кирпично-бетонному месиву. Вывернутые наизнанку девятиэтажки без стен, словно нагие, смотрят спальнями и детскими комнатами на культи обгоревших деревьев во дворах. <...> И над этим всем возвышаются целый купол храма с «облупившейся» позолотой и шпиль колокольни, — отметил Коц.

Военкор также пообщался со сторожем церкви Алексеем. Он рассказал, что однажды в алтарь был прилет снаряда, из-за чего осыпались витражи. Однако, отметил сторож, это мелочи.

Ранее Авдеевку посетили глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и передали жителям гуманитарную помощь. Они также осмотрели коксохимический завод и пришли к выводу, что он не получил критических разрушений.

Пушилин добавил, что вместе с Кириенко пообщался с жителями Авдеевки и выяснил, с какими сложностями они сталкиваются после многомесячной осады города. Местные рассказали, что им не хватает системного подвоза хлеба, а также газа в баллонах и бензина для генераторов. Гости поручили местной администрации решить вопрос с размещением хлебопекарни.