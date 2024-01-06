Военкор указал на последствия помощи Запада для украинского народа Военкор Сладков: украинскому народу придется отдавать Западу миллиарды

Фото: МО Украины

Украинские депутаты переживают, что КНДР или Иран могут поставлять оружие России, однако сам Киев получает помощь от 57 стран мира, обратил внимание военный корреспондент Александр Сладков. При этом, по его словам, у РФ есть возможность не брать что-либо в долг, а Украине и ее народу придется платить Западу миллиарды за оказанную поддержку.

На Украине утверждают, что оружие нам еще поставляет Иран. Осталось подключиться к помощи нам еще 55 странам, и счет будет 57:57, до паритета с Украиной нам еще далеко. Единственная разница будет в том, что мы ничего не берем в долг. А вот Украине придется все отдавать, если мы сейчас замиримся или Россия проиграет. Киев должен будет отдать всем своим спонсорам миллиарды. Точнее не Киев, а украинский народ, — уточнил Сладков.

Военкор добавил, что Украине наиболее выгодно «уйти в Россию», чем остаться на территории, «ограбленной Западом». По мнению Сладкова, РФ могла бы помочь стране восстановиться, а заокеанские союзники продолжат обворовывать Украину.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США больше не располагают средствами на помощь Украине. По его словам, Вашингтон надеется, что союзники и партнеры продолжат помогать Киеву.

До этого представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США будут поддерживать Украину «сколько потребуется». При этом он уточнил, что такая поддержка не обязательно будет на уровне 2022 и 2023 годов.