Военкор указал на неэффективность западного оружия, поставляемого Украине Военкор Поддубный: Запад поставляет Киеву оружие, представляющее из себя пшик

Фото: МО Украины

Западное вооружение и военная техника, разрабатывавшиеся для противостояния с СССР (Россией) и Китаем, в ходе реального конфликта высокой интенсивности, который имеет место быть на Украине, не подтверждают свои тактико-технические характеристики, заявил в Telegram военный корреспондент Евгений Поддубный. По его мнению, западные производители оружия выпускали довольно посредственный товар, этакий пшик, выдавая его за «супероружие», и доказать это не было возможности.

Причем неэффективность западного вооружения получилось доказать в конфликте, в котором у Запада оказался заведомо не более слабый противник.

Соотношение цена/качество — это вообще слезы. Западный ВПК в связке с государственными структурами — рай для откатов и неэффективного использования бюджетных средств. Тут всему миру до них далеко, — считает военкор.

Нормальные вооружения и военную технику Запад начнет выпускать не скоро. Для этого придется потратить много денег, и отказаться от коррупционных схем, несущих сверхприбыли владельцам предприятий ВПК. При этом на Западе могут отказаться от внесения изменений в «конструктив и ТТХ оружия», считает Поддубный. Надо лишь убедить власти в том, что «украинские туземцы» не умеют воевать и эксплуатировать «сложную западную технику».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о прибытии в страну танков Abrams и поблагодарил за это США. Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов до этого публично раскритиковал модель M1 Abrams, которую американцы решили прислать Киеву. По его мнению, в боевых действиях эти танки ненадежны.