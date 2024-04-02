Военкор Татаринов рассказал о ликвидации лучшего разведчика Зеленского Военкор Татаринов: ликвидирован лучший разведчик Зеленского Гизимчук

Фото: МО РФ

Российские военные ликвидировали в зоне спецоперации лейтенанта Вооруженных сил Украины Владимира Гизимчука, сообщил в своем Telegram-канале «Шепот Фронта» военкор Руслан Татаринов. Его называли лучшим полевым разведчиком украинского президента Владимира Зеленского.

По словам Татаринова, 1 апреля разведчик был уничтожен кинжальным огнем. Так называют огонь, который открывается по противнику с близкого расстояния и внезапно. Отмечается, что в момент удара Гизимчук со своей группой находился в засаде под Тернами в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что операторы беспилотников Южной группировки войск сделали ротацию сил противника на Донецком направлении практически невозможной. Российские военные с помощью дронов контролируют воздушное пространство над украинскими позициями.

До этого в Польше заявили, что Вооруженные силы России намерены впервые применить против ВСУ новейшую САУ 2С42 «Лотос». Самоходка оснащена гаубицей 2А80-1 калибра 120 миллиметров, способной запускать управляемые ракеты на расстояние 25 километров. Новую технику российских военных можно десантировать с воздуха при помощи парашюта, а также использовать для перемещения по воде. Кроме того, «Лотос» обладает увеличенным боекомплектом, который в два раза превышает боекомплект прошлого поколения САУ «Нона».