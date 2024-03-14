Военкор сравнил ВСУ с парнокопытными из-за провальных атак на Россию Военкор Поддубный: атаки на Россию показали плохую подготовку ВСУ

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины проявили себя как «бараны» в ходе атак на российские регионы, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, украинская армия действует тактически безграмотно. Он отметил, что только за 14 марта ВСУ потеряли пять танков.

Уже более 20 машин уничтожено за время, что длятся попытки боевиков киевского режима осуществить боевую информационную провокацию на территории Белгородчины и Курской области. Личный состав противника демонстрирует низкий уровень подготовки. Как бараны жмутся друг к другу — кучкуются. Действуют тактически безграмотно, — подчеркнул Поддубный.

Военкор также показал кадры уничтожения одного из украинских танков. По данным журналиста, боевую машину уничтожили на Грайворонском направлении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины мирных жителей региона возросло до 19. По его словам, система ПВО в течение дня 14 марта сработала три раза над Белгородом и Белгородским районом. Сбито 11 воздушных целей на подлете к городу.

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин предположил, что ударами по Белгородской области ВСУ пытаются привлечь внимание прессы и западных стран. Он считает это «показательными акциями», которыми ВСУ рассчитывают получить дополнительное финансирование от Запада.