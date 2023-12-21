Военкор сравнил открытие трассы в Москве и разрушающееся метро в Киеве Военкор Коц: открытие трассы в Москве показательно на фоне ветхого метро в Киеве

Фото: kremlin

Открытие завершающих участков автомобильной дороги М-12 «Восток» до Казани

За 30 с лишним лет Украина не смогла приумножить промышленное наследие Советского Союза, отметил военкор Александр Коц в Telegram-канале. Киев его не смог даже сохранить. Между Москвой и Казанью тем временем была открыта скоростная трасса, что особенно показательно, добавил он.

Открытие скоростной трассы между Москвой и Казанью особенно показательно смотрится на фоне разрушающегося метро в Киеве. Которое, видимо, идет в рамках декоммунизации. За 30 с лишним лет они не смогли не только приумножить то богатое промышленное наследие, что им оставил Советский Союз. Они не смогли его хотя бы сохранить. Метро протекает, мосты осыпаются, ВПК приказал долго жить, — написал Коц.

Россия строила скоростную трассу на пике санкционного давления, добавил военкор. В новых регионах тем временем возводятся города и восстанавливаются дороги, на которые в ближайшие годы планируют потратить 1,5 трлн рублей.

А Украине точно не до строительства, — заключил Коц.

Ранее президент РФ Владимир Путин открыл движение по трассе М-12 до Казани. Скоростная дорога была построена за три года. Ее протяженность составляет 810 километров. Вся магистраль под названием «Восток» проходит по территории пяти регионов страны: Московской, Владимирской и Нижегородской областей, Чувашской Республики и Республики Татарстан.