Военкор сообщил о потерях элитного батальона ВСУ под Артемовском Военкор Симонов: элитный украинский 214-й батальон OPFOR несет потери под Артемовском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Созданный американскими инструкторами элитный украинский 214-й батальон OPFOR несет потери под Артемовском (Бахмут), сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Симонов. По его словам, батальон состоит из подготовленных солдат, а главной задачей подразделения была имитация действий противника во время учений. Он отметил, что во время тренировочных маневров ни одно подразделение ВСУ не смогло его победить.

Под Бахмутом дела у элитного подразделения обстоят не очень. Оно не только несет потери, но и пополняет наш обменный фонд. Оттуда уже есть несколько пленных, взятых бойцами ЧВК «Вагнер» в районе Клещеевки, — написал Симонов.

16 декабря представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВС России поразили склад с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ в Харькове. Российские войска также уничтожили украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Военные ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы противника в районах населенных пунктов Новомайорское и Шевченко ДНР.