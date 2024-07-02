Военкор согласился с выводами на Западе об ударе ВС РФ по аэродрому ВСУ Поддубный: учесть украинских истребителей постигнет и американские F-16

Фото: Harald Tittel/dpa/Global Look Press

F-16

Военный корреспондент Евгений Поддубный согласился в своем Telegram-канале с выводами западных СМИ, согласно которым участь украинских истребителей постигнет и американские F-16. По его словам, за ракетными ударами ВС РФ по военным аэродромам ВСУ на Западе внимательно наблюдают, а атака по площадке в Миргороде напрягла колумнистов крупных изданий.

Удар по площадке в Миргороде напряг колумнистов Forbes, которые логично предположили, что участь украинских истребителей постигнет и американские F-16. Правильно предположили, — согласился Поддубный.

Он отметил, что в последнее время участились успешные наземные и воздушные операции по уничтожению стратегически важных объектов противника. Это показатель того, что их планирование вышло на новый качественный уровень, считает военкор.

Ранее обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes рассказал, что удар по военному аэродрому ВСУ в Миргороде вызвал бурную реакцию на Украине. По его словам, украинские блогеры обвинили в этом офицеров, приказавших экипажам Су-27 разместить боевые самолеты на открытой базе. Он допустил, что это может быть одним из самых дорогостоящих дней для авиации ВСУ.

Министерство обороны России опубликовало видео этой атаки. На кадры попал момент группового ракетного удара по объекту, нанесенный расчетами ОТРК «Искандер-М». ВСУ лишились пяти действовавших многоцелевых истребителей Су-27. Также повреждены еще два самолета, находившиеся на ремонте.