Военкор Сладков заявил о высокой эффективности новой тактики ВС России Военкор Сладков заявил, что тактика активной обороны ВС РФ начала давать результат

Фото: МО Украины

Военкор Александр Сладков сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ понесли большие потери на Ореховском участке в зоне СВО. Он отметил, что тактика активной обороны, которую стали использовать ВС РФ, начала давать результат. По его словам, украинские военные испытывают большие трудности и также сталкиваются с нехваткой боеприпасов, продуктов, воды и подкрепления. Сладков добавил, что у него есть данные о потерях ВСУ, однако эту информацию позже озвучат в Минобороны России.

ВСУ не прекращают попыток прорваться в сторону Токмака. Сегодня мы весьма эффективно контратаковали. Высокая статистика потерь у противника. ВСУ доходят до нашей первой линии, закрепляются, затем терпят большие трудности из-за нехватки боеприпасов, продуктов и подкрепления. Самая главная проблема у них — это нехватка воды. Они докладывают руководству, что держаться очень сложно. Наша активная оборона, к которой мы перешли в последнее время, дает результат. Статистика по потерям у меня есть, но это прерогатива Минобороны. Об этом они позже сообщат, — сказал Сладков.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает, что Вооруженные силы Украины начнут второй этап контрнаступления с бомбардировок тыловых позиций российской армии в Запорожской области. По его мнению, последуют обстрелы Чонгарского моста, Токмака и Мелитополя.

Дандыкин также не исключил, что в ходе второго этапа наступления ВСУ последует ядерная провокация. Речь идет о Запорожской АЭС, отметил он. В качестве направления атаки украинские войска могут выбрать Южно-Донецкую агломерацию в районе Орехова уточнил эксперт.