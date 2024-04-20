Военкор Сладков высказал версию гибели журналиста Семена Еремина Сладков: военкор Еремин мог погибнуть в результате предметной охоты ВСУ

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press/Global Look Press

Александр Сладков

Репортер ВГТРК Александр Сладков в своем Telegram-канале допустил, что, если его информация верна, то журналист газеты «Известия» Семен Еремин погиб в результате предметной охоты Вооруженных сил Украины за съемочной группой российского СМИ. По его словам, противник не оставил корреспондентам даже шанса уйти. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Впрочем, это мои мысли. Уверен, что окончательный вывод можно сделать по результатам разбирательства специалистов, - написал Сладков.

Он отметил, что очень уважал погибшего и был с ним в приятельских отношениях. Сладков назвал Еремина очень необычным репортером — он никогда не «истерил» при обстрелах и вел себя сдержанно, будто ничего не происходило.

В беседе с газетой «Известия» репортер ВГТРК подчеркнул, что погибший был «просто наш человек», очень смелый и порядочный. Сладков рассказал о том, что Еремин необычно работал в кадре и был одним из талантливейших корреспондентов.

Ранее стало известно, что Общественная палата (ОП) России будет ходатайствовать о награждении погибшего в зоне СВО журналиста «Известий» Семена Еремина орденом Мужества посмертно. Как сообщил член ОП РФ Александр Малькевич, коллеги 42-летнего военкора потрясены произошедшим.