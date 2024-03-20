Военкор Сладков раскрыл суть противостояния на Кураховском направлении Военкор Сладков: на Кураховском направлении идет «война дронов»

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press/Global Look Press

Александр Сладков

Сутью боевого противостояния на Кураховском направлении стала «война дронов», написал в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков. Он подчеркнул, что экзотикой перестали быть даже «дронные тараканы». По мнению журналиста, российские бойцы научились распознавать беспилотники противника и свои, они понимают, на какой переход надо брать с собой антидроновое ружье, а на какой нет.

Уже чуть ли не в штaт пехоты входят охотничьи дробовики, и меняется штaтно-должностнaя структурa бaтaльонов и рот после включения в нее подрaзделений БПЛA. И в кaждой штурмовой группе есть свой оперaтор дронов, и есть у него мaлые рaзведывaтельные и удaрные дроны, — констатировал Сладков.

Он напомнил, как еще совсем недавно огорчался, что Минобороны РФ не создает и не вводит беспилотную авиацию как род войск в состав ВКС. Но теперь понятно, что дроны вскоре будут «везде и у каждого», подчеркнул военкор. Сладков также предложил в военном строительстве предполагать будущее, а не бередить прошлое.

Ранее он сообщал об обстановке в Донецке. По его мнению, в городе относительно тихо, хотя он и не живет полной жизнью. Однако работают магазины, рестораны, парикмахерские, больницы и фитнес-клубы. Военкор признал, что бросается в глаза утроенное количество магазинов, продающих камуфляж, бронежилеты и военную экипировку.