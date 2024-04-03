«Это лезвие русского меча»: Сладков высказался о ситуации на фронте Военкор Сладков не нашел слов, чтобы описать ситуацию на фронте

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале признался, что ему сложно найти короткие формулировки, чтобы описать ситуацию в зоне военной операции на Украине. По его словам, для того чтобы дать ответ на этот вопрос, необходимо быть глубоко вовлеченным в дела Минобороны и Генштаба РФ.

Лично мне очень сложно двумя-тремя словами описать ситуацию в зоне СВО. <...> Это гигантская работа МО и Генштаба — откуда ж я знаю, что там происходит? — написал военкор.

Сладков назвал фронт «лезвием русского меча». Он объяснил, что на ситуацию в зоне СВО влияют российская экономика, результаты выборов президента, состояние дорог, доступность газа для населения и развитие страны в условиях санкций. По его словам, все эти факторы являются составными частями СВО.

В военное время каждый отдельно достигнутый результат обязательно влияет на ситуацию в окопах — 100%, — подчеркнул он.

Военкор добавил, что Россия не форсирует события. По его мнению, руководство страны приняло решение не торопиться, отметив, что оно является демонстративным.

Мы всем видом показываем: время работает на нас, на Россию. Но Запад ощущает, как мы разворачиваемся и преобразуемся. Аккуратно и, на самом деле, очень быстро. На Украине нам нужна безоговорочная победа и безопасность. Европа нам не нужна, — заключил журналист.

Сладков ранее заявил, что риторика властей Франции о готовности ввести войска на Украину свидетельствует о страхе Парижа потерять свои позиции на Африканском континенте. По его мнению, Франция делает все возможное, чтобы сохранить украинский фронт в качестве основного.