Военкор объяснил, как ВС РФ смогут сломить любую оборону ВСУ Военкор Сладков: ВС РФ смогут сломить оборону ВСУ, увеличив расход боеприпасов

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции

Российские войска смогут сломить любую оборону ВСУ благодаря увеличению расхода боеприпасов, сравнимому с первыми месяцами проведения специальной военной операции на Украине, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Он подчеркнул, что ВС РФ нуждаются в снарядах и эти снаряды уже идут.

Нам нужны снаряды, и они идут. По мнению многих военных, когда мы дойдем до расходов боеприпасов, сравнимых с первыми месяцами СВО, а мы дойдем, мы будем ломать любую оборону противника, — сказал журналист.

Военкор своим постом ответил на сообщение, появившееся после совещания главы Минобороны Сергея Шойгу в штабе объединенной группировки российских войск. Там руководитель ведомства отмечал, что количество выпускаемых отечественными предприятиями высокоточных боеприпасов для нужд ВС увеличилось кратно.

Ранее военный корреспондент Андрей Коц заявил, что основной удар Вооруженных сил Украины может быть нанесен по городу Токмак в Запорожской области. Это позволит противнику выйти на Мелитополь и Бердянск, после которых открывается дорога на Крым, предупредил он. Коц считает, что такой сценарий стал бы «очень большой пиар-победой» президента Украины Владимира Зеленского.