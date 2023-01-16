Военкор Симонов: бойцы ЧВК «Вагнер» ведут тяжелые бои за Клещеевку

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы ЧВК «Вагнер» ведут тяжелые бои за населенный пункт Клещеевка в Донецкой области Украины, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Симонов. По его словам, вагнеровцы сталкиваются с ожесточенным сопротивлением.

Взятие Клещеевки позволит «музыкантам» зайти в Артемовск с юго-запада, а также развить наступление на населенный пункт Красное, — написал Симонов.

Газета Times ранее сообщила, что украинские власти поручили оборону Артемовска иностранным наемникам и непрофессиональным военным. Речь идет о наемниках из Интернационального легиона: европейцах, канадцах и американцах. Однако, по информации издания, большую часть составляют украинцы.

Ранее издание El País сообщило, что два батальона Вооруженных сил Украины ушли с линии фронта у Артемовска и Соледара. По данным газеты, причиной стала нехватка боеприпасов.

До этого украинский военнопленный рассказал, что в районе Соледара в ДНР находилось много наемников, в том числе из США. Однако, по его словам, они использовали мобилизованных на Украине в качестве пушечного мяса и отступали вместе с основными силами ВСУ.