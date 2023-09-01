Появились кадры последствий обстрела Донецка кассетными снарядами

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале опубликовал кадры последствий обстрела Кировского района Донецка кассетными снарядами. Руденко отметил, что в результате обстрела четыре человека ранены, один погиб.

1 сентября стало известно, что украинские вооруженные силы выпустили 14 снарядов в сторону Донецка. Отмечается, что все они имели так называемый натовский калибр — 155 миллиметров.

Также в 02:25 в том же направлении была обстреляна Кураховка четырьмя снарядами калибра 155 миллиметров, а в 02:50 — населенный пункт Нетайлово в Куйбышевском и Кировском районах города Донецка, по которому выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что украинская армия обстреляла территорию ДНР более 60 раз за сутки. В результате атак со стороны ВСУ ранения различной степени тяжести получили пять человек.

По словам Пушилина, ВСУ обстреляли Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Кроме этого, под удар украинских сил попали Горловка и Великоновоселковский район. Повреждения получили семь жилых домов в Донецке и жилой массив в Калининском районе Горловки.