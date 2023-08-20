Военкор Руденко опубликовал видео массовых похорон солдат ВСУ

Фото: Oleksandre Butova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военкор Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видео массовых похорон солдат ВСУ. На первом ролике украинец рассказывает, что не хватает «мешков для двухсотых» (погибших. — NEWS.ru). На втором видео показано, что под открытым небом расставлен десяток гробов, накрытых украинскими флагами.

Немецкое издание Die Welt ранее сообщило, что Украине потребуется мобилизовать три миллиона граждан, чтобы нанести поражение ВС РФ. Газета пишет, что, несмотря на сокращение населения, в стране сейчас проживает более 30 млн человек.

Ранее стало известно, что ВСУ задействовали в районе населенного пункта Работино в Запорожской области последнее крупное резервное подразделение — 82-ю десантно-штурмовую бригаду численностью две тысячи человек — в надежде пробить российские оборонительные рубежи. Бригада укомплектована боевыми машинами Marder и Stryker, а также танками Challenger 2.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, тот факт, что Киев бросил в бой 82-ю десантно-штурмовую бригаду, не означает, что у Украины закончатся солдаты. Однако, считает он, страну, скорее всего, ждет тотальная мобилизация. Кнутов заявил, что страны Европы обязались в этом году обучить до 50 тысяч украинских военных. Часть из них после подготовки может быть переброшена в зону боевых действий.