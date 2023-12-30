Военкор призвал ударить по командным центрам после атаки на Белгород Военкор Коц призвал ударить по центрам принятия решений после атаки на Белгород

Фото: МО РФ

Россия, безусловно, должна ответить на атаку украинских войск по центру Белгорода, написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, целью должны стать «набившие оскомину» командные центры и лица, которые принимали эти варварские решения.

Надо ли нам отвечать? Безусловно. Но точно не ударами по праздничным площадям с елками. С убийством собственных граждан Киев справляется и без нас. По кому отвечать? Ну тут напрашиваются и набившие оскомину центры принятия решений. И, что справедливее, по лицам, принимавшим это варварское решение, — написал Коц.

Украинское командование решило отыграться на гражданах России, на обычных жителях Белгорода, которые просто пришли посмотреть на елку, отметил военкор. В результате погибли два ребенка, напомнил он.

Вооруженные силы Украины ударили по Соборной площади в Белгороде 30 декабря. Также ВСУ нанесли удар по жилому сектору. Telegram-канал «112» сообщил, что в результате атаки погибли 13 человек. По его информации, еще 57, в том числе 12 детей, пострадали. На появившихся в Сети кадрах видны разрушения и столбы дыма.