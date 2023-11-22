Военкор рассказал об использовании русского языка в ВСУ Коц: русский язык повсеместно распространен среди бойцов ВСУ

Фото: МО Украины

Русский язык повсеместно распространен среди бойцов ВСУ, заявил в Telegram военкор Александр Коц. Он подчеркнул, что о его правоте говорят радиоперехваты, в которых слышно, что солдаты ВСУ ведут диалоги на русском языке. Так он отреагировал на слова языкового омбудсмена Украины Тараса Креминя, по мнению которого, украинские военные «сразу стреляют», как только слышат русскую речь.

В ВСУ русский распространен повсеместно, о чем свидетельствует радиоперехват. В эфире украинцы говорят практически исключительно на русском. И из-за этого, по мнению омбудсмена-тыловика, они не могут считаться полноценными украинцами, — написал Коц.

До этого бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион призвала «утилизировать» русскоязычное население Украины. Она призвала сформировать штрафной батальон для русскоговорящей части населения. Так она отреагировала на недавний скандал с русскоговорящим водителем такси в Киеве. Две женщины потребовали от таксиста говорить по-украински, после чего тот остановил машину и попросил пассажирок выйти из авто. После происшествия мужчину отстранили от работы. 14 октября Фарион также предлагала уничтожить Москву.