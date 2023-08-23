Военкор рассказал о возможной подготовке массированной атаки БПЛА на Москву Военкор Коц: ВСУ могут готовить массированный налет БПЛА на Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВСУ могут готовить массированный налет беспилотников на Москву, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, единичными атаками Киев пытается найти слабое место в противовоздушной обороне столицы, чтобы через него направить максимальное количество дронов.

Пока все, что мы видим — это единичные атаки, а не массированный налет. Он возможен после того, как Киев посчитает, что нащупал оптимальный маршрут. И цель уже наверняка будет не в районе Москва-Сити, — написал Коц.

Военкор отметил, что в поисках слабого места в обороне Украина проводит атаки на Москву с разных направлений — от Северо-Запада до Юго-Запада.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины в ночь на 23 августа атаковали Москву тремя беспилотниками. Два из них были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий дрон был подавлен силами РЭБ. После этого он потерял управление и столкнулся со строящимся зданием на территории столичного комплекса «Москва-Сити».

Обломки сбитого системами ПВО украинского беспилотника упали на улицу в микрорайоне Старбеево в подмосковных Химках. Поврежденной оказалась стена магазина — в ней обнаружили дыру размером с футбольный мяч. Также к последствиям падения обломков БПЛА можно отнести выбитые стекла в жилом доме на улице 9 Мая в Химках.