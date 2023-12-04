Военкор рассказал о разжигании нового «котла» на Украине Поддубный: элита ВСУ «штурмует» курорт Буковель на Украине

Фото: МО РФ

На Украине формируется новый «котел» — Буковельский, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. По его словам, пока неподготовленные солдаты гибнут на фронте, командование ВСУ едет отдыхать на карпатский горнолыжный курорт.

На Украине новый «котел» — Буковельский. Пока карательные отряды военкомов киевского режима отлавливают по улицам поселков и деревень «личный состав» и без подготовки отправляют украинцев на верную смерть — элита штурмует карпатский горнолыжный курорт. И украинцы это едят и не морщатся, а те кто морщатся долго не живут, — написал военкор.

Поддубный отметил, что современный Киев не только сохранил все олигархические черты старой Украины, но и добавил новых. По его словам, власть защищает не родную землю, «а интересы западных кураторов и благосостояние главарей режима».

Поддубный ранее заявил, что на Украине началась новая фаза борьбы за власть. По его словам, противоречия между президентом страны Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным являются иллюстрацией противостояния разных группировок западных кураторов. Военкор выразил надежду, что пертурбации в Киеве не повлияют на ход специальной военной операции.