Военкор рассказал о планомерном уничтожении ВСУ в Часове Яре Руденко: в Часове Яре идет планомерное уничтожение противника

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что в городе Часов Яр идет планомерное уничтожение противника. В своем Telegram-канале он пояснил, что бойцы ВС России не спешат брать город под контроль, поскольку украинское командование «включило мясорубку» для своих солдат.

Военкор опубликовал сделанную дроном видеозапись, на которой видно, как летательный аппарат выявляет и фиксирует цели в городе. После этого, продолжает военкор, российские военные с помощью дрона наводят на цель и наносят удар высокоточным оружием.

Корректировка ведется с помощью «птичек», удары наносятся высокоточными снарядами. <...> В этом городе идет планомерное уничтожение противника, — пишет Руденко.

Ранее военный корреспондент Александр Коц опубликовал кадры атаки российской авиации на Часов Яр. Он отметил, что штурмовики Су-25 отработали по позициям в городе, поддерживая наступление пехоты и десантников.

До этого пресс-служба Минобороны России сообщила о поражении штурмовиками Су-25 опорного пункта украинских войск в рамках поддержки российской группировки войск «Юг». Удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами.