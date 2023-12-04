В Союзе офицеров заявили о главной опасности для командиров в зоне СВО Садков: офицеры подвергаются большой опасности в ходе боев в зоне СВО

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащий расчета РЗСО в командном пункте в Запорожской области

В условиях современных боев командный состав порой подвергается высокой опасности в зоне СВО, сообщил NEWS.ru сопредседатель Союза офицеров России Владимир Садков. По его словам, с помощью космической и технической разведки спецслужбы США и Евросоюза ищут места дислокации российских командных пунктов и затем передают противнику. Второй вариант, при котором представители высшего командования подвергаются опасности — это поездки на передовую, подчеркнул Садков.

Командир не может постоянно находиться в командном пункте, пусть даже это будет оборудованный современной техникой бункер. Чтобы уяснить ситуацию и обстановку, в особенности, когда готовится или проводится какая-то наступательная операция, командиру необходима рекогносцировка местности. Бывает так, что необходимо лично контролировать оборонительные или наступательные мероприятий. А на передовой командир тоже попадает под угрозу вражеского удара, — пояснил Садков.

Также, по его словам, значительную опасность представляют и мины, на которые можно наткнуться и при ходьбе пешком, и при езде на автомобиле. Садков отметил, что плотность минирования в зоне СВО очень высокая.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» ранее опубликовал кадры прощания с погибшим в зоне специальной военной операции генерал-майором Владимиром Завадским. Военачальник похоронен с воинскими почестями. Судя по кадрам, церемония прошла на территории федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества». Минобороны России информацию эту пока не комментировало.