Военкор рассказал, кто вернул русским утерянную самоидентификацию Стешин: «бандеровцы» вернули русским утерянную самоидентификацию

Фото: МО Украины

Парадоксальным образом русские вернули утерянную самоидентификацию благодаря украинским националистам, заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин в Telegram. По словам журналиста, «бандеровцы» сейчас сражаются не с лакцами или с якутами, а именно с русскими.

Пришел к парадоксальному выводу — именно бандеровцы вернули русским утерянную самоидентификацию. Они же воюют не с лакцами и не с якутами, а с «русней». Утерянное важное часто возвращается только через кровь, — написал он.

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский до этого заявил, что только наличие конфликта на территории Украины удерживает страну от внутреннего взрыва. По его словам, в интересах России сделать так, чтобы этот взрыв не состоялся. Иначе, подчеркивает Ходаковский, Украину ждет «самогеноцид».

Ранее он сообщал, что спецоперация должна помочь изменить систему ценностей в России. По его мнению, в ходе СВО должны появиться люди, которые могут «родить любую идею». Он отметил, что работа с человеком стала основной наукой, которую «пришлось осваивать по полной программе».

Ходаковский также отмечал, что слово «русский» содержит в себе не столько этногенетический смысл, сколько нравственно-религиозную суть человека. Так он объяснил, что значит быть русским и как важно в наше время рассуждать на эту тему. По его словам, это особенно необходимо в контексте воспитания детей.