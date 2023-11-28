Военкор рассказал, кого Санду считает главной угрозой для Молдавии Военкор Пегов: Молдавия считает Россию главной угрозой нацбезопасности

Фото: Reiner Zensen/imago images/Global Look Press

Майя Санду

Молдавия считает Россию главной угрозой своей национальной безопасности, заявил военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал проект новой стратегии нацбезопасности страны, а также решение руководства республики присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза.

Майя Санду выбрала Россию на роль главной угрозы национальной безопасности республики. Именно так прописано в новом проекте Стратегии национальной безопасности Молдовы, который ждет рассмотрения и утверждения парламента, — написал он.

Пегов обратил внимание на решение Молдавии присоединиться к санкциям Евросоюза против России. По мнению военкора, таким образом Кишинев постепенно переходит от сотрудничества с Москвой к неприкрытой агрессии по отношению к ней.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не оставит без ответа решение Кишинева о присоединении к антироссийским санкциям Евросоюза. По ее словам, молдавские власти нацелены на полное разрушение двусторонних отношений. Она добавила, что руководство Молдавии целиком встроилось в антироссийскую кампанию, которую ведет Запад. При этом она отметила, что такой курс властей республики вряд ли отвечает интересам ее жителей, которые дружественно настроены к России и заинтересованы в сохранении и развитии отношений с ней.