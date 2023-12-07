Ходаковский назвал «божество», которое погубит Украину Ходаковский: Украина обожествила Запад и принесла ему множество жертв

Фото: МО Украины

Украина обожествила Запад и отдала ему всю себя, а он готов ее удавить и уморить лишь из-за внутренних противоречий, написал замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале. По его словам, отказ Европы и США давать деньги Киеву не вызовет мгновенного краха, но сам факт неоказания помощи красноречиво говорит об их отношении к конфликту.

Запад стал для Украины всем — ему Украина посвятила всю себя без остатка и в переносном, и скоро будет в прямом смысле. Запад стал предметом обОжения (от слова «божество» — прим. NEWS.ru), парадизом, он стал ближе родной матери и дороже родных детей — иначе просто невозможно объяснить причины такого самопожертвования. И вот, как не любящая мачеха по отношению к беззаветно влюблённому в неё ребёнку, он показывает своё нелицемерное отношение — готов удавить и уморить всего лишь по причине внутренних противоречий, — написал офицер.

По его словам, каждый житель Украины, понимающий реальное положение дел, должен испытывать разочарование Западом. По его словам, союзники Киева обернулись «псевдобожеством», к алтарю которого принесли множество человеческих жертв.

Ранее Ходаковский заявил, что военная операция на Украине свалилась на российский народ тяжким грузом. Несмотря на это, именно люди являются главной движущей силой страны в СВО, подчеркнул он. По его словам, армия выстоит в этом противостоянии благодаря жертвенности и вере людей в правое дело.